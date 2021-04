Netflix engrange moins de nouveaux abonnés que prévu et chute en Bourse

Netflix a fini le premier trimestre 2021 avec près de 208 millions d’abonnés payants dans le monde (+14 %) mais son titre perdait environ 10 % après la clôture de la Bourse, car le géant du streaming vidéo en avait promis 210 millions.

Son chiffre d’affaires a bondi de 24 % à plus de 7 milliards de dollars et son bénéfice net, 1,7 milliard, est largement supérieur aux attentes, sans que cela semble compenser le ralentissement de sa croissance aux yeux des investisseurs.

« Nous pensons que la croissance de notre base d’abonnés payants a ralenti à cause de la percée de 2020 liée au Covid-19 et aussi à cause d’une offre de contenus plus réduite au premier semestre de cette année, en raison des délais de production dus à la pandémie », a expliqué le groupe californien dans un communiqué.