La Belgique en forte progression au classement mondial de la main-d'œuvre

La Belgique a progressé de 20 places au classement mondial de la main-d'œuvre (Total Workforce Index) établi annuellement par ManpowerGroup. Selon l'index qui mesure l'attractivité des marchés du travail et de la main-d'œuvre de 76 pays à travers le monde, la Belgique occupe désormais la 34e place du classement 2020, dominé par les Etats-Unis.

Pour établir son index, ManpowerGroup analyse 200 critères-clés du marché du travail concernant la disponibilité des compétences, le coût du travail, le cadre règlementaire et la productivité. L'étude examine les conditions d'embauche, de gestion, de développement et de rétention des talents dont les entreprises ont besoin pour assurer leur croissance.

Selon les résultats, les États-Unis possèdent le marché du travail le plus attractif et devancent la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Irlande ainsi que le Royaume-Uni. Parmi les Européens, les Pays-Bas occupent la 6e place, l'Allemagne est en 15e position, le Grand-Duché de Luxembourg en 18e et l'Espagne en 25e. La Belgique, 34e, devance notamment la France (39e), l'Italie (47e) mais aussi l'Inde (40e), la Chine (55e) ainsi que la Russie (63e).