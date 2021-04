La saison prochaine a déjà commencé à Anderlecht

Les play-offs 1 assurés, le RSCA prépare déjà activement la saison prochaine et le mercato estival. Conserver Nmecha, Miazga et Ashimeru tout en convaincant Refaelov : quelques défis parmi d’autres pour Peter Verbeke qui devrait pouvoir compter sur une enveloppe d’office supérieure à dix millions. Toutefois, pas question de faire des folies au parc Astrid.

Déjà pleinement concentré sur le début de ses play-offs à Bruges et son objectif avoué de la deuxième place, après son podium quasi inespéré au terme de la phase classique, Anderlecht prépare déjà activement la saison prochaine. Celle qui devrait lui permettre, il l’espère à peine secrètement, de rivaliser le plus longtemps possible avec le Club pour le titre. « Nous serons champions endéans les trois ans », est convaincu le président Wouter Vandenhaute, qui sera extrêmement attentif au très important Conseil d’administration de ce mercredi où la recapitalisation du club sera à l’ordre du jour. A ce niveau-là, c’est le jour J pour le RSCA.