Euromillions Basket League: Mons surpris par Limburg, Ostende prend seul la tête

Mons a été surpris à domicile par Limburg United (75-78) en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge. Les visiteurs ont fait la course en tête une grande partie de la rencontre grâce à une excellente entame de match (11-23 et 34-47 à la pause). L’écart a grimpé jusqu’à 15 unités avant le réveil des Hennuyers qui ont complètement renversé la vapeur pour repasser devant à quelques minutes de la fin du match (72-70) sous l’impulsion de Jabril Durham (16 points). Les Limbourgeois s’en remettaient ensuite au duo Ajay Mitchell (16 points) et Silas Melson (21 points) pour s’imposer sur le fil 75-78.