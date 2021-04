Derek Chauvin «coupable»: cris de joie et pleurs de soulagement devant le tribunal de Minneapolis (photos)

Coupable ! » : dès l’annonce du verdict au mégaphone, la foule exulte devant le tribunal de Minneapolis.

Plus de 200 personnes se sont rassemblées en anticipation de la nouvelle, et immédiatement les larmes commencent à couler sur plus d’un visage.

« Coupable des trois chefs d’accusation », continue l’homme avec son mégaphone, en détaillant le verdict concernant le policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd.

« Aujourd’hui nous célébrons la justice (rendue) pour notre ville », ajoute-t-il.

« J’y crois pas… Coupable ! », déclare incrédule Lavid Mack, un jeune homme de 28 ans perché sur un plot de béton pour voir le monde rassemblé. Il ne pensait pas que Derek Chauvin serait condamné.