Sooner: accros aux frissons et aux rires horrifiés, voici pour vous…

Est-ce le manque suscité par la fin du Bifff online le week-end passé ? Sont-ce les temps incertains que nous vivons qui nous valent ça ? Allez savoir, toujours est-il qu’une nouvelle dose de cinéma « fantastique » est proposée ces jours-ci dans le catalogue de Sooner. Le service de streaming a imaginé quatre nouvelles « collections », soit des compilations thématiques, intitulées respectivement « Dream or reality ? », « A strange future » (avec la mythique Jetée de Chris Marker), « Not afraid of monsters » et, dès la semaine prochaine, « Deadly laughter », où l’on trouvera notamment une comédie horrifique comme Goal of the dead sur le thème très actuel des zombies et du foot (coucou la Super League).