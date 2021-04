Douceur et sensualité: l’écoute intégrale du «live» de Norah Jones

« ‘til we meet again » reprend l’essentiel de ses plus belles compositions livrées depuis bientôt vingt ans.

« En attendant qu’on puisse se revoir », la chanteuse américaine nous offre son premier album live, enregistré sur les scènes américaines, françaises, italiennes, brésiliennes et argentines entre 2017 et 2019. S’ouvrant par le « Cold, Cold Heart » d’Hank Williams pour se conclure par un quatorzième titre (le « Black Hole Sun » de Soundgarden, juste après son premier hit « Don’t Know Why »), cet album reprend l’essentiel de ses plus belles compositions livrées depuis bientôt vingt ans. Douceur et sensualité au programme !