Boukhriss, Maniatis, Koutroubis: les invités surprise de la Coupe au Standard ont été oubliés

Leur passage au Standard n’aura pas marqué les esprits, loin de là, mais ils ont malgré tout réussi à remporter un trophée avec le club liégeois. Mieux, ces invités surprise ont grandement contribué aux trois derniers succès des Rouches en Coupe de Belgique en participant à ces finales remportées. Que sont devenus Abdelfattah Boukhriss, Giannis Maniatis et Georgios Koutroubis ?

Abdelfattah Boukhriss, comme une étoile filante

Si vous parcourez les albums photos souvenirs de la finale de 2011, un visage présent sur beaucoup de clichés ne vous dira peut-être pas grand-chose. Les cheveux crolés et l’appareil dentaire bien visible aux côtés de Steven Defour et Axel Witsel appartiennent à Abdelfattah Boukhriss, robuste défenseur marocain qui n’aura joué que deux matches avec le Standard lors de son passage dans la Cité ardente, entre janvier 2011 et août 2012, dont la finale de Coupe face à Westerlo.