La FSMA met en garde contre des formations sur le trading Forex

Les personnes qui s'inscrivent à ce type de formation ont accès à des tutoriels, à des webinaires et à des chats en direct procurant toutes sortes d'informations sur le fonctionnement du Forex. On y explique ce que sont les produits dérivés sur forex, comment effectuer concrètement des transactions, quels types d'ordres l'on peut passer et quel logiciel peut être téléchargé pour ce faire.

L'idée transmise est que le trading Forex offre des opportunités à condition d'avoir étudié en profondeur et de maîtriser parfaitement le fonctionnement de ce marché.

La FSMA rappelle d'une part que la commercialisation d'instruments dérivés négociés via un système de négociation électronique et incluant un effet de levier est interdite en Belgique.

D'autre part, la commercialisation de ces formations s'opère souvent par le biais d'un système pyramidal.