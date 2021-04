Maxime Prévot: «Décaler la réouverture des terrasses de 7 jours, c’est risible»

Pour le bourgmestre de Namur, ouvrir le 1er mai aurait évité de mettre les bourgmestres dans l’embarras et envoyé un signal positif au secteur de l’horeca.

Le 8 mai, un plan plein air doit entrer en vigueur qui autorise notamment l’ouverture des terrasses des restaurants et cafés. Le secteur Horeca, fermé depuis le mois d’octobre, est en ébullition. Certains exploitants disent ne plus croire dans les engagements des gouvernements et affirment qu’ils rouvriront le 1er mai, quoi qu’il leur en coûte.

« Je suis un légaliste, à partir du moment où une interdiction est décrétée, il me faut faire respecter la loi. Je ne vais pas missionner la police pour qu’elle aille à la chasse aux terrasses, mais si une infraction est constatée, il faudra que PV soit dressé », a affirmé Maxime Prévôt, bourgmestre de Namur, invité de Matin Première ce mercredi.