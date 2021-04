Thomas Meunier: «Jamais vu autant de racisme que depuis qu’on en parle sur les réseaux»

Jusqu’il y a peu, Thomas Meunier était particulièrement actif sur les réseaux sociaux. « Trop », dit-il aujourd’hui en se rendant compte qu’il y passait bien plus de temps que nécessaire, et ce pour y lire souvent des trucs regrettables. Aujourd’hui, le Diable rouge du Borussia Dortmund s’est auto-recadré et il ne s’en porte pas plus mal, que du contraire. Il ne suit plus personne, ni sur Twitter ni sur Instagram, où il continue toutefois de communiquer à l’attention de ses abonnés, et a appris à ne plus fixer son smartphone en permanence. Un revirement radical qui a changé sa vie. A l’heure où la haine est plus que jamais omniprésente sur la toile, où les sportifs sont particulièrement exposés, son témoignage sur cette forme de communication est particulièrement éclairant.