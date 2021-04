Coronavirus - Le taux d'emploi a baissé presque partout dans l'UE en 2020

En Belgique, le taux d'emploi était de 64,7% en dessous de la moyenne européenne. Ce taux d'emploi a reculé par rapport à 2019 (65,3%) alors qu'il n'avait cessé, modérément, d'augmenter depuis 2015.

La Suède a le taux d'emploi le plus élevé de l'UE (80,8%) et la Grèce le plus faible (61,1%). Les baisses les plus importantes des taux d'emploi ont été observées en Espagne (-23 points de pourcentage à 65,7%), en Irlande (-1,7pp, 73,4%) et en Bulgarie (-1,6pp, 73,4%). Des hausses ont par contre été remarquées à Malte (+0,6pp à 77,4%), en Pologne (+0,6pp à 73,6%) et en Croatie (+0,2pp à 66,9%).