Vers la désorbitation de l’ISS?

S’il n’y a pas de repreneur, une fois l’abandon de l’ISS acté, celle-ci pourrait être désorbitée. Ce ne sera pas chose facile. C’est que la station est immense. Avec ses 110 m de longueur sur 74 m de largeur, elle a la taille d’un terrain de football. Par ailleurs, son poids excède les 400 tonnes. On ignore comment les différents modules qui la composent vont se comporter lorsqu’ils seront projetés dans l’atmosphère terrestre. Et il faut à tout prix éviter que leurs parties non consumées s’écrasent sur des zones habitées. Différents scénarios, basés sur l’expérience de la désorbitation de la station spatiale russe Mir (lourde de 125 tonnes) en 2001, sont à l’étude pour désorbiter l’ISS de manière contrôlée. Le coût a été estimé à plus de 2 milliards de dollars par la Commission Augustine, créée par le président Obama.