Neufchâteau : pas de dernière séance pour Dimitri Fourny

Entre la politique et Dimitri Fourny, c’est officiellement fini. Après 26 ans passés à s’investir dans la vie politique communale, puis durant quelques années à la Région, le Chestrolais a décidé de tirer définitivement un trait sur sa carrière. Eclaboussé par le scandale des fausses procurations lors des élections communales de 2018, l’ancien bourgmestre de Neufchâteau siégeait depuis un an sur les bancs de l’opposition. Si on avait pu croire dans un premier temps que la sérénité était revenue dans la cité chestrolaise depuis lors, cela n’a pas duré longtemps. Les tensions et les crispations avec le groupe d’Yves Evrard n’ont pas tardé à refaire surface. Ces « mesquineries » et une nouvelle orientation professionnelle (il a repris ses activités d’avocat à temps plein) ont poussé l’ancien député wallon à tourner la page.