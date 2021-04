La crise sanitaire n'a guère freiné les "starters" en Flandre (2)

Le nombre d'entrepreneurs qui se sont lancés n'a peut-être augmenté que de 0,64% (+680) par rapport à 2019, ce qui témoigne d'un net ralentissement par rapport aux années précédentes (+6% en 2019, +5,3% en 2018, +5,9% en 2017), cela n'en reste pas moins remarquable vu le contexte. Mais c'est surtout en Flandre que l'esprit d'entreprise résiste à la crise. On y a enregistré 65.555 nouvelles entreprises en 2020, en augmentation de 1,12%. Le constat est sensiblement différent en Wallonie, où la nombre de starters a reculé de 5%, à 23.622, et plus encore à Bruxelles, avec une chute de plus de 11%, avec 11.273 nouvelles entreprises en 2020.

On compte ainsi en Flandre 9,9 nouvelles entreprises pour 1.000 habitants, contre 9,3 à Bruxelles et seulement 6,5 pour 1.000 habitants en Wallonie.