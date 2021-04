Baisse des revenus mais hausse de l'emploi pour le secteur de la chimie et pharma

Le secteur de la chimie et pharma a vécu une année 2020 à deux visages, a rapporté mercredi la fédération Essenscia. Il a subi une baisse importante du chiffre d'affaires à cause de la crise du coronavirus mais a créé 1.500 emplois supplémentaires et effectué des investissements records.