Elle est devenue un instrument précieux pour les policiers lors de leurs interventions mais aucun texte précis ne régit son utilisation à part la loi sur la fonction de police qui date de 1992 et la loi sur la protection des données de 2018.

Par Frédéric Delepierre et Laurence Wauters

Leurs images ont été au centre du procès de Derek Chauvin, le policier reconnu coupable de la mort de George Floyd, à Minneapolis. De plus en plus, les bodycams font désormais partie de l’équipement de la police. En Belgique aussi, leur usage commence à se généraliser et le parlement fédéral y a donné son feu vert au début 2018, sans pour autant détailler l’utilisation du dispositif.