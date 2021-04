Une bière bio et sans alcool pour la brasserie Saint-Feuillien

La brasserie Saint-Feuillien a présenté mercredi une bière fruitée, bio et sans alcool, ce qui marque ses débuts dans un segment porteur. Les ventes de bières sans alcool ont en effet le vent en poupe dans les grandes surfaces et la brasserie du Roeulx entend en profiter après une année 2020 où elle a pu limiter la casse par rapport à ses consoeurs.

Alors que bon nombre de brasseries ont été durement touchées par la fermeture de l'horeca dans le cadre de la crise sanitaire, Saint-Feuillien, qui ne consacre que 22% de ses volumes aux cafés et restaurants en Belgique, a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à peine entre 2019 et 2020, à 11,1 millions d'euros. "Nous avons réussi à prendre des parts de marché en Belgique", souligne Edwin Dedoncker, directeur général de la brasserie hennuyère. Les affaires ont également bien marché dans les centrales à boissons et en grandes surfaces pendant la crise du coronavirus. L'étranger, France, Pays-Bas et la Chine en tête, a continué à consommer des bières de Saint-Feuillien.