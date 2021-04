La police a perquisitionné le siège de la marque Cameleon à Woluwe-Saint-Lambert

Une perquisition a été effectuée mercredi dernier au siège social de la société Cameleon à Woluwe-Saint-Lambert, a indiqué ce mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information du quotidien La Dernière Heure (DH). Une instruction a été ouverte dans le cadre de la faillite de l'enseigne commerciale de prêt-à-porter et de chaussures et elle suit son cours, a précisé le parquet de Bruxelles.

Il y aurait encore eu des perquisitions au domicile de la nouvelle CEO de l'enseigne Pascale Switten et à celui d'Alexis Malherbe, l'un des administrateurs de la société Rengo qui vient de racheter la marque, selon la DH. Le quotidien ajoute que l'instruction cible uniquement les anciens propriétaires de l'enseigne Cameleon et porte sur une possible faillite frauduleuse.

Le parquet de Bruxelles ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus, ces derniers éléments, le juge d'instruction ne souhaitant pas faire plus de commentaires dans ce dossier à ce stade.