Les bonus chez Proximus dépendront en partie d'objectifs environnementaux

Les bonus de la direction de Proximus dépendront cette année en partie d'un certain nombre d'objectifs environnementaux, a indiqué mercredi le président Stefaan De Clreflèteors de l'assemblée générale des actionnaires.

Dans sa stratégie d'entreprise # Inspire2022 présentée l'année dernière, le CEO de Proximus Guillaume Boutin a intégré un volet de développement durable. Ce volet se reflète dans la politique salariale.

Les prestations de la direction qui sont prises en compte pour les bonus à court terme ont été redéfinies cette année, a expliqué M. De Clerck. "En plus des KPIs financiers et opérationnels (indicateurs clés de performance, ndlr), nous avons également ajouté des indicateurs de performance explicites pour la société verte et numérique."

A titre d'exemple, le président de Proximus a détaillé le nombre de téléphones portables recyclés. L'année dernière, la société a organisé une campagne pour collecter 100.000 anciens gsm/smartphones à des fins de recyclage. Cependant, en raison des fermetures de magasins à cause de la crise du coronavirus, le compteur est resté à 65.000 unités récoltées. Cette année, Proximus souhaite récupérer 150.000 appareils de ce type.