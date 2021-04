Coronavirus - Le Hainaut est la province avec le plus faible nombre de jours prestés en mars

Le Hainaut est la province du pays qui compte le moins de jours de travail prestés en mars 2021. Alors que la Flandre et Bruxelles ont retrouvé leur niveau d'avant la crise du coronavirus, la Wallonie reste en plus grande difficulté, selon l'Employment Tracker de SD Worx du mois de mars qui analyse l'impact sur l'emploi de la crise sanitaire sur nos régions et provinces belges.