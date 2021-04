Pernod Ricard: le chiffre d'affaires rebondit, poussé par la Chine

Le groupe s'attend à une "accélération" des ventes au quatrième trimestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre, sur l'ensemble de l'exercice clos fin juin, un résultat opérationnel courant en hausse de 10% hors impact défavorable des taux de change, selon le communiqué publié jeudi.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,955 milliards d'euros, en hausse de 12,6% sur un an. Hors effets de périmètre et de changes, il se redresse même de 19,1%, gonflé par les ventes réalisées à l'occasion d'un "excellent" Nouvel An chinois.

Avant la crise sanitaire, Pernod Ricard avait engrangé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la période janvier-mars 2019.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'établit à 6,941 milliards d'euros, en recul de 3,7% "avec un effet devise défavorable principalement dû à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et aux devises émergentes". Sans cet effet devise, il progresse légèrement (+1,7%).