Forte augmentation des demandes introduites auprès de l'Ombudsfin en 2020

En 2020, 6.082 demandes ont été introduites auprès de l'Ombudsfin par des consommateurs et des entreprises, soit une augmentation de plus de 17% en un an, ressort-il du rapport annuel du service de médiation des services financiers, publié jeudi. Presque la totalité concernait une plainte tandis que 68 étaient des demandes d'information.