Clap de fin pour Sébastien Pocognoli, ancien capitaine du Standard: «C’est le moment d’arrêter»

Laurent Ciman, Jelle Van Damme, Silvio Proto, Steven Defour et, maintenant, Sébastien Pocognoli. C’est une certaine image de notre football du XXIe siècle qui s’en va. Qui décide de tourner la page, d’arrêter les frais d’une carrière professionnelle faite de hauts et de bas. Ce jeudi, l’ancien latéral gauche du Standard – qui portait les couleurs de l’Union Saint-Gilloise cette saison – a annoncé qu’il raccrochait les crampons. Définitivement et sans remords. « Dix-sept années à faire de mon rêve d’enfant ma réalité. Je sens que c’est le moment d’arrêter », a expliqué le joueur de 33 ans, pas épargné par les pépins physiques ces derniers temps. « Ce n’est jamais simple de fermer un si long chapitre, mais ma tête et mon corps me disent qu’il est temps. Mon cœur, lui, est reconnaissant pour tout. »