Le déficit public a considérablement augmenté en Europe en 2020

La dette et le déficit publics ont très fortement augmenté l'année dernière dans la zone euro et dans l'Union européenne (UE) en raison des mesures prises pour répondre à la pandémie de Covid?19, indique jeudi l'office européen de statistiques Eurostat.

Le ratio du déficit public par rapport au PIB est passé de 0,6% en 2019 à 7,2% en 2020 dans la zone euro, et de 0,5% à 6,9% dans l'UE. Celui de la dette publique par rapport au PIB a lui augmenté de 83,9% fin 2019 à 98% fin 2020 dans la zone euro, et de 77,5% à 90,7% dans l'UE.

Les déficits les plus importants ont été enregistrés en Espagne (?11%), à Malte (-10,1%), en Grèce (-9,7%), en Italie (-9,5%), en Belgique (-9,4%), en France et en Roumanie (?9,2%). Tous les États membres ont affiché un déficit supérieur à 3% du PIB, sauf le Danemark (-1,1%).

Concernant la dette publique, les plus faibles ratios concernaient l'Estonie (18,2%), le Luxembourg (24,9%), et la Bulgarie (25%). Au contraire, les plus élevés ont été enregistrés en Grèce (205,6%), en Italie (155,8%), au Portugal (133,6%), en Espagne (120%), à Chypre (118,2%), en France (115,7%) et en Belgique (114,1%).