Le nombre de voitures neuves immatriculées au plus bas depuis plus de 10 ans

Les 119.237 voitures neuves immatriculées au premier trimestre 2021 représentent le plus faible résultat pour le marché depuis plus de 10 ans, indique jeudi la fédération belge du secteur automobile (Febiac) dans son analyse trimestrielle. Ce chiffre est de près de 30.000 unités (-25,5%) sous la moyenne des premiers trimestres mesurée entre 2011 et 2021.