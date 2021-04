Associations, syndicats, mutuelles et indépendants réclament une réforme de la Grapa

Des associations, mutuelles, syndicats et fédérations d'indépendants réclament jeudi "une profonde réforme" de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa). Ils demandent à la ministre Karine Lalieux un remplacement des contrôles actuels par une procédure de vérification de la résidence principale via le Registre national, "dans une logique de confiance retrouvée avec une population qui, âgée et en situation de pauvreté, est doublement en vulnérabilité".