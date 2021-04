Bourse de Bruxelles - Le Bel20 dépasse les 4.000 points pour la première fois depuis plus d'un an (2)

Le poids-lourd AB InBev (58,67) et KBC (62,04) soutenaient également l'indice en gagnant 1,54 et 1,34 pc alors que Ageas (50,16) cédait 0,36 pc. Galapagos (68,70) et Solvay (103,35) valaient 0,32 et 0,77 pc de moins que la veille alors que UCB (83,58) et arGEN-X (241,50) gagnaient 0,87 et 2,72 pc. Aperam (43,86) était positive de 1,04 pc, Elia (91,80) et Melexis (89,15) de 1,16 et 1,02 pc.

Proximus (18,56) cédait de justesse 0,27 pc tandis que Telenet (35,30) s'appréciait de 0,23 pc, Orange Belgium (21,85) et Bpost (8,23) perdant par ailleurs 0,68 et 0,66 pc. Sofina (313,40) repartait de 1,10 pc à la hausse tandis que Colruyt (49,92) et Ahold Delhaize (22,88) reperdaient 0,79 et 0,91 pc.