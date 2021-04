Isolation acoustique: l'entreprise carolorégienne Home Eos lève près de deux millions EUR

L'entreprise carolorégienne Home Eos, basée à Farciennes et spécialisée dans l'isolation acoustique durable, vient de boucler une levée de fonds d'1,85 million d'euros auprès de Sambrinvest, de l'Innovation Fund (dédié au secteur de la chimie et des sciences de la vie) et de la SRIW, l'un des bras financiers de la Wallonie, a-t-on appris vendredi dans un communiqué. Cet apport d'agent frais doit lui permettre d'avancer sur le terrain commercial et de financer l'acquisition d'une seconde ligne de production fin 2022.