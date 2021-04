Coronavirus - Les organisateurs de voyages d'affaires demandent une approche européenne cohérente

Plusieurs organisations européennes de voyages d'affaires, dont la belge BATM (Belgian association of travel management), appellent à adopter une politique continentale cohérente afin de permettre à nouveau les voyages d'affaires pendant et après la pandémie de coronavirus. Trois points sont importants à leurs yeux: la suppression de la quarantaine, la réouverture des frontières dans tous les pays européens et le certificat sanitaire numérique.