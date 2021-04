Coronavirus - Les Brasseurs belges satisfaits de la perspective pour les terrasses

Les Brasseurs belges accueillent positivement les annonces faites vendredi par le Comité de concertation pour une réouverture des terrasses pour des groupes allant jusqu'à 4 personnes, et plus si issues du même foyer, et avec une fermeture à 22h00, indiquent-ils dans un communiqué à l'issue du dernier Comité de concertation.

"Grâce à l'ouverture des terrasses, l'horeca obtient enfin des perspectives concrètes et pourra désormais faire partie de la solution dans la lutte contre le virus. En offrant des d'espaces d'accueil sécurisés et contrôlés, l'horeca pourra renforcer l'adhésion de la population aux mesures sanitaires. Le professionnalisme et le contrôle social fourni par les tenanciers pourra garantir des conditions plus sûres que ce que nous pouvons constater à ce jour dans l'espace public faiblement contrôlé ou au sein des domiciles privés", estiment les Brasseurs belges.

"Cette première étape est donc importante économiquement. Elle n'est néanmoins pas suffisante. Les mesures de soutien adoptées cette semaine par le gouvernement fédéral vont aider les établissements à la réouverture, mais il est crucial de pouvoir envisager une réouverture complète le plus tôt possible", concluent-ils.