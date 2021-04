Les Renault seront bientôt bridées à 180 km/h

Pour "agir" sur la vitesse, qui "représente plus d'un tiers des causes d'accidents mortels", elle "sera plafonnée selon les véhicules et ne dépassera pas les 180km/h, quel que soit le modèle de Renault ou de Dacia", a indiqué M. De Meo.

Renault suivra ainsi l'exemple de Volvo, qui a imposé cette limite en 2020.

Le directeur de Renault, qui présentait sa "feuille de route" sociale et environnementale aux actionnaires du groupe, n'a pas précisé si la règle des 180 km/h serait appliquée à la marque sportive du groupe, Alpine.

La nouvelle Mégane électrique en tout cas, dont le lancement est prévu pour 2022, "proposera un régulateur de vitesse réglé par défaut: sa vitesse sera plafonnée à 160 kilomètres/heure", a précisé Luca de Meo.

Plus largement, "nos véhicules seront équipés d'un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée, selon les panneaux et les données de géolocalisation", a souligné le directeur de Renault. Le régulateur, appelé "Safety coach", tiendra aussi compte des virages dangereux et des ronds-points.