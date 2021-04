Battu à Mayence, le Bayern Munich ne sera pas sacré champion d’Allemagne ce samedi

Samedi, le Bayern Munich n’a pas réussi à décrocher son 31e titre de champion d’Allemagne de football, samedi. Il a dû reporter les célébrations de son 9e titre consécutif. Une victoire à Mayence lui aurait suffi. Les Bavarois y ont connu la défaite 2-1. Si Leipzig, 2e à dix points, s’incline dimanche à domicile face à Stuttgart, le report n’aura duré que 24 heures. Sinon, il faudra sans doute attendre le 8 mai et la venue de Mönchengladbach.

Avec son meilleur buteur Robert Lewandowski de retour dans le onze de départ après une blessure au genou, le Bayern a dû faire d’emblée une course-poursuite. Mayence a pris l’avantage dès la troisième minute par Jonathan Burkardt, dont le tir a surpris le gardien du Bayern, Neuer. Huit minutes avant la mi-temps, Robin Quaison a doublé le score, en reprenant de la tête un coup franc dans le but. Le but de Lewandowski dans le temps additionnel (90.+4), un but cadeau après une tête peu convaincante de Hack, est arrivé bien trop tard.