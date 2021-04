Anderlecht officialise l’arrivée de Lior Refaelov pour les deux prochaines saisons

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le Sporting d’Anderlecht ces derniers jours. Après la qualification pour les Playoffs 1, l’accord entre les actionnaires pour injecter de l’argent frais et l’assurance de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine, le club bruxellois a officialisé ce lundi l’arrivée de Lior Refaelov.

« Tout le monde connaît les qualités de Lior et il est clair qu'elles sont totalement en phase avec le football que nous avons en tête », explique Peter Verbeke, le directeur sportif des Mauves. « Grâce à son expérience, mais aussi certainement par son énorme dynamisme et son professionnalisme, il est quelqu'un qui peut rendre nos nombreux jeunes joueurs meilleurs sur et en dehors du terrain. Dans ce sens, Lior peut accélérer le développement de ces joueurs tout en étant important pour le club avec des buts et des passes décisives »