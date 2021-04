Coronavirus - Creamoda demande des aides supplémentaires pour les détaillants de mode

Si la fédération sectorielle de la mode Creamoda se réjouit de voir lundi les ventes redémarrer librement sans rendez-vous, elle affirme également soutenir pleinement l'appel à l'aide de Mode Unie et regrette que les détaillants de mode ne soient pas éligibles au double droit passerelle.

Mode Unie, qui représente les détaillants de mode indépendants, alertait lundi que le système d'achat sur rendez-vous a fait baisser les ventes des détaillants de 53% en moyenne.

"Le fait que les boutiques de mode gravement touchées ne puissent pas faire appel à des mesures de soutien similaires (double droit passerelle, ndlr), contrairement à d'autres secteurs, est un coup de massue pour l'ensemble du secteur de la mode belge", déclare Erik Magnus, directeur de Creamoda. "Pouvoir rouvrir aujourd'hui sans rendez-vous, deux mois avant le début de la période des soldes, vient trop tard et il risque d'y avoir un échec d'une troisième saison de vente consécutive".

Creamoda demande une "perspective plus claire et un soutien renforcé". Elle plaide pour le maintien du chômage temporaire jusqu'au retour d'une "situation normale" et l'octroi progressif du mécanisme de protection flamand plutôt qu'une somme forfaitaire de 60%.