Bourse de Bruxelles - Les marchés européens restent partagés et peu modifiés

Notre indice de référence avait viré au vert, gagnant 0,3 pc vers onze heures en s'inscrivant à 4.020 points avec 13 de ses éléments en hausse, Galapagos (68,90) se distinguant par un rebond de 2,3 pc. Solvay (106,00) gagnait également 1,4 pc alors que UCB (79,80) et arGEN-X (242,00) abandonnaient 0,3 et 0,5 pc. AB InBev (58,39) cédait 0,1 pc contrairement à KBC (62,98) et Ageas (50,40) qui s'appréciaient de 1,7 et 0,3 pc. Proximus (18,29) était négative de 0,1 pc et Telenet (35,36) positive de 0,3 pc ; Orange Belgium (21,85) étant par ailleurs inchangée et Bpost (8,40) en hausse de 2,3 pc. Aperam (44,55) progressait de 1,3 pc alors que Umicore (49,71) cédait 0,2 pc comme Elia (90,05), Melexis (89,25) reculant de 0,7 pc. Aedifica (104,00) et Ackermans (133,10) valaient 1,1 et 1 pc de plus que vendredi, Colruyt (49,27) regagnant 0,2 pc, ce que perdait Ahold Delhaize (22,64).