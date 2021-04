Coronavirus - La pause de Pâques a été "un flop économique" (SNI)

Depuis ce lundi 26 avril, il est de nouveau possible de faire du shopping sans rendez-vous. Le client peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché. Les métiers de contact non médicaux ont aussi pu reprendre leurs activités dans le respect des protocoles établis: salons de coiffure, instituts de beauté, bancs solaires non automatisés, centres de bronzage non automatisés, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, barbiers et salons de tatouage et de piercing.

"Pour les commerçants qui ont dû travailler sur rendez-vous, on peut parler de pertes de chiffre d'affaires de 50 à 60%. Fait remarquable, il n'y a pas eu de transfert important vers le commerce électronique comme lors des confinements précédents", constate le SNI dans un communiqué.