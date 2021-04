Bourse de Bruxelles - Le vert l'a finalement largement emporté lundi en Europe

Wall Street devait ouvrir en hausse lundi alors que le vert l'emportait généralement en Europe où l'indice BEL 20 se distinguait en progressant finalement de 1,12 pc à 4.053,70 points. Seize de ses éléments étaient en hausse, emmenés par KBC (64,10) qui bondissait de 3,52 pc devant Umicore (50,84) et Aperam (44,96) qui gagnaient 2,07 et 2,23 pc, Galapagos (68,98) remontant de 2,44 pc tandis que Solvay (106,55) s'appréciait de 1,96 pc. arGEN-X (246,30) était positive de 1,23 pc, UCB (80,32) gagnant de justesse 0,30 pc tandis que Elia (89,50) et AB InBev (58,36) reculaient de 0,83 et 0,19 pc, Colruyt (49,12) de 0,04 pc. Ageas (50,70) et Ackermans (133,40) avaient porté leurs gains à 0,92 et 1,21 pc, Proximus (18,48) étant finalement positive de 0,76 tandis que Telenet (35,26) et Orange Belgium (21,85) étaient stationnaires et, Bpost (8,40) en hausse de 2,31 pc.

Kinepolis (45,60) et Barco (20,56) bondissaient de 5 et 4,8 pc, D'Ieteren (92,60) et Van de Velde (26,40) progressant de 2,4 et 6 pc, Shurgard (39,90) et Deceuninck (2,95) de 1,8 et 3,1 pc, Recticel (13,36) et CFE (86,80) de 2,4 et 2,2 pc. Greenyard (8,85) perdait par contre 1,5 pc. Asit (0,50) bondissait enfin de 9,6 pc supplémentaires, MDxHealth (1,16) et Hyloris (12,90) gagnant 1,7 et 2 pc tandis que Bone Therapeutics (2,59) et Acacia Pharma (2,34) cédaient 1,1 et 1,3 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2076 USD, contre 1,2099 dans la matinée et 1,2060 vendredi. L'once d'or gagnait 6,85 dollars à 1.780,05 dollars et le lingot se négociait autour de 47.390 euros, en progrès de 120 euros.