L'impact macroéconomique de la pause de Pâques est resté limité, malgré une forte baisse du chiffre d'affaires dans certains secteurs, comme la vente de détail non alimentaire et les professions de contact non médicales, selon la nouvelle enquête de l'ERMG auprès des entreprises belges réalisée au début de la semaine dernière.

Cette 21e enquête menée depuis mars 2020 par plusieurs fédérations patronales et coordonnée par la BNB et par la FEB montre que la perte de chiffre d'affaires subies par les entreprises belges du fait de la crise du coronavirus n'a que légèrement augmenté, passant de 9% en mars à 10% en avril. La perte de chiffre d'affaires est nettement plus élevée que la moyenne nationale en Région de Bruxelles-Capitale (-14%) et est proche de cette dernière en Wallonie et en Flandre.