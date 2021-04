Chiffre d'affaires en hausse pour Recticel, confronté à des prix historiquement élevés

L'évolution positive constatée au second semestre 2020 s'est poursuivie en début d'année, note Recticel. De "bons volumes" dans les activités d'isolation et de mousses spécialisées ont plus que compensé la baisse des ventes dans les activités de literie, causée par les fermetures de magasins, explique l'entreprise belge.

Recticel fait en outre face à des problèmes d'approvisionnement pour certaines matières premières chimiques, en raison de cas de force majeure et d'opérations de maintenance, et à des hausses de prix inédites appliquées dans la foulée par certains de ses fournisseurs.

"En réponse à cela, nous atténuons ces augmentations de coûts à travers des hausses de prix correspondantes", explique Recticel, qui ne s'attend pas à ce que la situation se normalise avant le quatrième trimestre 2021.