Les jeunes attribuent tout juste la moyenne au système de pensions (2)

Les jeunes âgés de 18 à 40 ans semblent plutôt méfiants envers le système de pensions, auquel ils attribuent un score de 5,4 sur 10, selon les résultats d'un sondage publiés mardi et mené par Callebaut Collective pour le compte de l'union professionnelle des assurances, Assuralia et le représentant des fonds de pension, PensioPlus.

Entre novembre et décembre 2020, 1.766 jeunes âgés de 18 et 40 ans ont répondu au sondage, qui les interrogeait sur leur perception du système des pensions et la constitution de leur retraite. En moyenne, les répondants ont attribué un score de 5,4 sur 10 au système, un chiffre "dramatiquement bas" pour Assuralia et PensioPlus.

Les sondés expliquent ce score bas par un montant de la pension trop bas et un âge de la retraite trop élevé. Les répondants se disent incertains quant à leur avenir, s'interrogeant s'ils auront même droit à une pension, et expriment un sentiment d'inégalité et d'injustice, estimant que le montant de la retraite n'est pas en accord avec les efforts fournis. Enfin, ils mettent en avant une complexité du système, pointant un manque d'informations et de clarté, et des changements constants.