Accord interprofessionnel 2021-2022 - CORRECTION Les négociations sur les salaires ont échoué, selon le syndicat chrétien

Le syndicat chrétien a réuni mardi ses instances nationales et celles-ci ont estimé qu'un accord n'était plus possible. La marge salariale, calculée à 0,4% par le Conseil central de l'Économie, est rejetée depuis le début par les syndicats qui l'estiment insuffisantes et considèrent que des hausses de salaires plus substantielles sont possibles dans certains secteurs.

"La concertation interprofessionnelle sur un accord salarial est terminée", a déclaré un porte-parole du syndicat chrétien flamand.

"Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur la norme salariale mais les discussions sur les autres dossiers, comme la question des fins de carrière, ne sont pas rompues", a expliqué Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. "Nous n'avons pas d'accord clair sur l'évolution des salaires et on n'y arrivera pas", a-t-elle ajouté. Pour le reste des dossiers, "il y a des possibilités".