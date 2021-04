Combustibles pauvres en carbone : testés et approuvés

L’utilisation de combustibles liquides pauvres en carbone pour se chauffer est une pratique encore peu connue du grand public. Et pourtant, c’est la clé d’un chauffage durable avec une installation au mazout. Surtout maintenant que des tests pratiques démontrent qu’il est possible de se chauffer efficacement avec ces combustibles renouvelables. De plus, ils peuvent parfaitement être mélangés au mazout et ne requièrent aucune adaptation de votre installation de chauffage existante.