Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les négociations sur les salaires ont échoué (2)

Le syndicat chrétien a réuni mardi ses instances nationales et celles-ci ont estimé qu'un accord n'était plus possible. La marge salariale, calculée à 0,4% par le Conseil central de l'Économie, est rejetée depuis le début par les syndicats qui l'estiment insuffisante et considèrent que des hausses de salaires plus substantielles sont possibles dans certains secteurs.

Dans un communiqué commun, la FGTB, la CSC et la CGSLB rappellent leur opposition à une marge salariale maximale à 0,4%. Celle-ci ne représente que "9 euros bruts maximum/mois dans la plupart des fonctions essentielles", pointe le front commun syndical.

"Si on fait l'impasse sur la négociation sectorielle, comme veut l'imposer le banc patronal, beaucoup de travailleurs et travailleuses seront privés d'une augmentation car la négociation n'existe pas dans leur entreprise. Leur progression salariale sera donc limitée au plafond de maximum 0,4%! Y compris dans des entreprises qui se portent bien et où les salariés ont été au front durant toute la crise", dénoncent les syndicats.