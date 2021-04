Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les employeurs très déçus par l'échec des négociations salariales

Les employeurs étaient dépités mardi après-midi après l'échec des négociations salariales au sein du Groupe des Dix, qui réunit patrons et syndicats, dans le cadre d'un accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022. Le front commun syndical estime la marge salariale maximale, hors index, de 0,4% insuffisante et considèrent que des hausses plus substantielles sont possibles dans certains secteurs. La déception est grande du côté des patrons qui croyaient en la conclusion d'un accord, ont exprimé la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), l'Union des classes moyennes (UCM), Unizo et le Boerenbond, lors d'une conférence de presse.