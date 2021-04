Elia veut investir dans le réseau européen d'électricité offshore

Elia est actif en Belgique et, via sa filiale 50Hertz, dans le nord-est de l'Allemagne. Le groupe a engrangé ces dernières années beaucoup d'expérience dans la construction et la gestion des interconnexions électriques, comme Nemo Link, la connexion haute tension avec la Grande-Bretagne, et dans la connexion des parcs éoliens en mer du Nord et en mer Baltique. Un plan d'île-énergie au large de la Belgique pourrait aussi constituer un nouveau projet.

Le responsable d'Elia entrevoit en tout cas un gros potentiel dans l'offshore. "Nos mers vont devenir les centrales énergétiques du futur. Participer à l'investissement dans la connexion des parcs éoliens est très pertinent d'un point de vue social car cela contribue à l'électrification de notre société", commente M. Peeters.

Actuellement, les parcs offshore déjà construits sur les mers d'Europe représentent 15 GW. L'objectif est de porter cette capacité à 60 GW en 2030 et 300 en 2050.