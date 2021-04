UCB espère pouvoir mettre en vente son nouveau médicament contre le psoriasis fin 2021

L'entreprise biopharmaceutique belge UCB espère pouvoir mettre en vente son traitement contre le psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau, durant le second semestre 2021, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. L'autorité américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration - FDA) a fixé au 15 octobre 2021 sa décision relative au médicament.