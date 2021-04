Deutsche Bank enregistre son meilleur bénéfice net trimestriel depuis 2014

La première banque allemande Deutsche Bank a publié mercredi un bénéfice net part du groupe de 908 millions d'euros au premier trimestre, le meilleur depuis 2014 grâce aux économies générées par sa lourde restructuration et aux bonnes performances dans la banque d'investissement.

Les recettes globales, à 7,2 milliards d'euros, sont en progression de 14% sur un an et le résultat imposable ressort à 1,6 milliard d'euros, le tout dépassant les attentes des analystes.

La meilleure contribution au résultat provient de la banque d'investissement, dont les recettes ont bondi de 32% sur un an, à 3,1 milliards d'euros, grâce au négoce de titres à taux fixe et de devises, et le résultat imposable de 134%, à 1,5 milliard d'euros.

Les autres divisions - banque de détail et des entreprises, gestion d'actifs - ont également vu leur rentabilité se gonfler sur un an, en partie grâce à une stricte discipline sur les coûts.

La provision sur les prêts à risque s'est élevée à 69 millions d'euros, soit un recul annuel de 86% à trimestre comparable en raison de reprises sur des dotations anciennes car les clients ont remboursé leurs prêts, et de meilleures perspectives économiques, explique la banque.