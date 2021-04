Ontex réduit son dividende et remanie sa direction

Le fabricant de couches Ontex voit ses bénéfices et ses revenus diminuer au premier trimestre. L'entreprise parle d'un "creux dans les ventes" et prend maintenant des mesures, a-t-elle fait savoir mercredi dans un communiqué. Le dividende sera réduit et Ontex embauchera un nouveau directeur financier. L'entreprise crée également le poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement.