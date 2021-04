La ville de La Louvière met fin au projet Strada

Le projet de la Strada à La Louvière est enterré. La dernière version du projet présenté par Wilhelm & co et visant à transformer le site des anciennes Faïenceries Boch, une friche industrielle de 16 hectares située au cœur de la ville, ne correspond plus du tout au marché initial, notamment en termes de logements ou encore de commerces, ont indiqué mardi les instances communales. Les conséquences juridiques de ce constat sont que le marché public prend fin avec effet immédiat. La Ville entend désormais lancer une consultation des Louviérois afin de mettre en œuvre un projet d'aménagement et de revitalisation de l'ancien site industriel qui tienne compte des réalités socio-économiques de la ville et de la région du Centre ainsi que des besoins actuels de La Louvière.